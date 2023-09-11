Арсенал повинен без проблем змусити Севілью, ПСВ і Ланс битися за другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24. Зінченко і Ко мають величезну перевагу над конкурентами.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR підготував серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

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На черзі знайомство з квартетом В. Відразу після жеребкування групового раунду користувачі соцмереж почали жартувати, що Арсенал, який повернувся в Лігу чемпіонів після шести років перерви, приніс із собою дух Ліги Європи. Справді в цьому квартеті зібралися такі суперники, що можна й сплутати турніри. Команда Олександра Зінченка буде фаворитом у всіх матчах і повинна легко забирати перше місце. Ланс поки не демонструє навіть натяків, завдяки чому міг би скласти конкуренцію, тож за другу путівку в плей-офф, найімовірніше, будуть сперечатися Севілья та ПСВ.

Арсенал

Багаж минулого сезону: Підписанням Олександра Зінченка та Габі Жезуса лондонці змінили розподіл сил в АПЛ. Арсенал до останнього боровся за чемпіонство з Манчестер Сіті, віддавши лідерство "містянам" лише навесні. Команда провела найкращий сезон за багато років і заслужено повернулася в Лігу чемпіонів.

Амбіції: Мікель Артета розуміє, що від нього чекають ще одного кроку вперед. Клуб практично зберіг минулорічний склад, додавши до нього кілька зіркових новачків (Райса і Хаверца). Проблемою може стати неможливість пожертвувати кубковими турнірами. Втім, група в ЛЧ така, що не може бути навіть думок про непотрапляння в плей-офф. Звісно, попутно потрібно зберегти свої позиції на внутрішній арені.

10 найдорожчих гравців: Букайо Сака, Мартін Едегор, Габріел Мартінеллі, Габріел Жезус, Вільям Саліба, Кай Хаверц, Бен Вайт, Габріел Магальяеш, Олександр Зінченко, Юрріен Тімбер.

Головна зірка: Звісно, в атаці Арсенала є відразу кілька дуже небезпечних гравців, але окремої уваги заслуговує Букайо Сака. Гра юного англійця затьмарила всі невдачі домашнього Євро. Найкращий бомбардир і асистент команди, який здатен вести за собою в складні моменти. І це все у 22 роки. Дехто вже називає Саку найкращим правим вінгером світу. І знаєте, аргументовано заперечити буде дуже важко.

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Севілья

Багаж минулого сезону: Минулий сезон виявився максимально неоднозначним. Севілья провально стартувала і вже в жовтні Сампаолі змінив Лопетегі на посаді головного тренера. Помітного покращення не відбулося, тому в березні пішов і аргентинець. Луїса Менділібара кликали просто дограти сезон, а він несподівано виграв Лігу Європи. Ось так 12-та команда Прімери й опинилися в ЛЧ.

Амбіції: Насправді потенціал Севільї доволі високий, тож на минулий провал орієнтуватися не слід. Втрати Буну та Монтіеля також не повинні стати критичними. До того ж клуб провів якісну трансферну кампанію, солідно підсилившись. Саме андалузці повинні виходити в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця (перше без варіантів прогнозуємо Арсеналу).

10 найдорожчих гравців: Джібріль Соу, Бубакарі Сумаре, Юссеф Ен-Несірі, Доді Люкебакіо, Лоїк Баде, Маркос Акунья, Рафа Мір, Ерік Ламела, Олівер Торрес, Жоан Жордан.

Головна зірка: Коли гравці такої величини приходять у клуб, всі інші відходять на другий план. Коли це ще й власний вихованець, відчуття подвоюються. Серхіо Рамос після феноменальної кар'єри в інших клубах знову гратиме за Севілью. Якщо не буде травм, іспанець здатен бути справжнім лідером на полі, а не просто топ-персоною.

ПСВ

Багаж минулого сезону: Три роки поспіль ПСВ стає другим в Ередивізі. Однак скористатися кризою Аякса не зумів, віддавши чемпіонство в руки Фейєнорда. Можливо, саме тому клуб не продовжив співпрацю з Руудом ван Ністелроєм, а запросив досвідченого Петера Боса.

Амбіції: Ейндховенці вже зробили більше, ніж торік. ПСВ помстився Рейнджесу, з яким двічі поспіль зустрічався у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Сприятливе жеребкування дозволяє помріяти навіть про вихід з групи, чого з командою не було вже сім років. Звісно, втрата Хаві Сімонса дає про себе знати, але новачки повинні компенсувати 22 голи та 12 асистів.

10 найдорожчих гравців: Ірвінг Лосано, Армел Белла-Котчап, Джої Веерман, Ноа Ланг, Вальтер Бенітес, Жорді Схаутен, Сержіньйо Дест, Йоан Бакайоко, Рікардо Пепі, Олів'є Боскальї.

Головна зірка: Замінити у цьому статусі Хаві Сімонса повинен Ірвінг Лосано. У ПСВ чекають від мексиканця гри, яку він демонстрував до переходу в Наполі. Тоді "Чакі" забивав у кожному другому матчі й у кожному четвертому додавав ще по асисту. В Італії було складніше, але там Лосано ніколи не був центральною фігурою проєкту.

Ланс

Багаж минулого сезону: Франк Ес побудував яскраву команду, яка вийшла на пік. Ланс заворожував не лише своєю грою, а й здобував результат. Фінальне відставання від ПСЖ склало лише одне очко. Втім, перший за 21 рік вихід в груповий етап ЛЧ – неабияке досягнення.

Амбіції: За кожним піком неодмінно слідує падіння. У випадку випадкових гостей на вершині – дуже стрімке падіння. Ланс продав найкращого бомбардира і капітана, без яких претендувати на щось серйозне буде вкрай важко. Хоча клуб і купив гідну заміну, але новачки поки не звикли до системи. Команда провалює початок сезону, і не факт, що до старту Ліги чемпіонів щось кардинально зміниться.

10 найдорожчих гравців: Ельє Ваі, Кевін Дансо, Факундо Медіна, Саліс Абдул Самед, Бріс Самба, Пшемислав Франковскі, Анжело Фульїні, Давід да Коста, Рубен Агілар, Енді Діуф.

Головна зірка: Наразі головний тренер Ланса може не перейматися лише за позицію голкіпера. Бріс Самба став ідеальним елементом для Франка Еса, який допоміг створити найкращу оборону в чемпіонаті Франці. Влітку саме воротар успадкував капітанську пов'язку після Секо Фофана, який вирушив грати поруч з Кріштіану Роналду.

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