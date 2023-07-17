За словами Відаля, він не ладнав із головним тренером Фламенго Хорхе Сампаолі.

Відаль змінив клуб у Бразилії – тепер буде грати з Фернандінью і провалом Динамо

"Я щасливий опинитися в Атлетіко Паранаенсе. У попередньому клубі у мене був тренер-невдаха, який не вміє цінувати гравців. Але тепер це позаду. Зараз я щасливий. Я сподіваюся почати грати з самого початку в наступних іграх і робити те, що я завжди робив у своїй кар'єрі: перемагати. Хочу виграти для Атлетіко Паранаенсе Копа Лібертадорес", – цитує Відаля TNT Sports do Brasil.

Раніше Відаль уже працював під керівництвом Сампаолі у збірній Чилі – з 2013 по 2015-й рік. За цей період часу Артуро вигравав Копа Америка.

Нагадаємо, що під час сезону 2017/18 Сампаолі тренував збірну Аргентини з Лео Мессі у складі.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів