"Як мені старт УПЛ? Поки що ніяк – емоцій немає. Це й не дивно – такий час зараз. Але однаково треба більше молоді залучати, з них буде якийсь зиск. Тому що багато гравців, які вже давно грають, з клубу в клуб переїжджають – з них вже ніякої користі не буде. Зараз є хороший шанс, момент, щоби підключати молодь і хай вона набиває шишки – потім з цього буде користь.

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Але навітьу такому вигляді наш чемпіонат потрібен. Щоб не думали, що ми тут трясемось від страху. Треба проводити, рік-два... Думаю наступного року вже все буде нормально.

Щодо фаворитів сезону... Важко зараз сказати. Десь Динамо трошки стоїть окремо, тому що склад біль-менш стабільний. У Шахтаря все змінилось, невідомо як буде. Та й решта команд... Можливо Рух, оскільки там хороші U-19, інфраструктура... Можливо вони десь гримнуть дверима. Побачимо, хоча б пару турів треба.

Я не знаю, що я ще повинен зробити, щоб повернутись до тренерства. Тому що я вже не раз говорив – це не від мене залежить. Я сам себе не можу призначити. Почекаю ще. А поки граю за ветеранів, живу футбольним життям. Я не буду приховувати... Декілька років тому були пропозиції, але не цікаві. Зараз – не має. Може думають, що я вже застарий. Повірте, я ше фору дам будь-кому", – сказав Маркевич у коментарі SportArena.

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