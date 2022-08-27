"Как мне старт УПЛ? Пока никак – эмоций нет. Это и не удивительно – такое время сейчас. Но все равно надо больше молодежи привлекать, от них будет какой-то толк. Потому что многие уже давно играющие игроки из клуба в клуб переезжают – от них уже никакой пользы не будет… Сейчас есть хороший шанс, момент, чтобы подключать молодежь и пусть она набивает шишки – потом от этого будет польза.

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Но даже в таком виде наш чемпионат нужен. Чтобы не думали, что мы здесь трясемся от страха. Надо проводить год-два... Думаю в следующем году уже все будет нормально.

Что касается фаворитов сезона... Трудно сейчас сказать. Где-то Динамо немного стоит отдельно, потому что состав более-менее стабилен. У Шахтера все изменилось, неизвестно как будет. Да и остальные команды... Возможно Рух, поскольку там хорошие U-19, инфраструктура... Возможно, они где-то хлопнут дверью. Увидим, хотя бы пару туров нужно.

Я не знаю, что я еще должен сделать, чтобы вернуться к тренерству. Потому что я уже не раз говорил – это не зависит от меня. Я сам себя не могу назначить. Подожду еще. А пока играю за ветеранов, живу футбольной жизнью. Я не буду скрывать... Несколько лет назад были предложения, но не интересные. Сейчас нет. Может, думают, что я уже стар. Поверьте, я еще фору дам любому", – сказал Маркевич в комментарии SportArena.

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