"У другому таймі один гол визначив усе: і результат, і те, що відбувалося після нього. Якщо таким хорошим командам, як Евертон, дозволяти грати з м'ячем, вони почуватимуться дуже комфортно, оскільки володіють технічними гравцями.

Історична поразка Моурінью у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 0:1

Ми пресингували ліниво. Це наслідок поганої фізичної форми, поганої передсезонної підготовки. У деяких футболістів підготовки взагалі не було. У деяких був невідповідний душевний стан. Не хочу про це говорити, тому що не впевнений.

Такий гол не мав статися, коли на матчі шість суддів і VAR. Не можна розігрувати штрафний удар, пересунувши м'яч на 5-6 метрів вперед. Я розчарований моєю командою. Моє послання їм залишиться в стінах роздягальні", – цитує слова Моурінью офіційний сайт Тоттенхема.

Нагадаємо, "шпори" у дебютному матчі нового сезону АПЛ програли Евертону з рахунком 0:1. Ця поразка стала історичною для Моурінью – він ще ніколи не програвав у першому матчі сезону у статусі тренера.

Тоттенхем поступився Евертону, Лестер з дублем Варді розгромив новачка АПЛ