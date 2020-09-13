Главный тренер "шпор" Жозе Моуринью в своем стиле высказался по поводу поражения в первом туре АПЛ от Эвертона.

"Во втором тайме один гол определил все: и результат, и то, что происходило после него. Если таким хорошим командам, как Эвертон, позволять играть с мячом, они будут чувствовать себя очень комфортно, так как обладают техническими игроками.

Историческое поражение Моуринью в видеообзоре матча Тоттенхэм – Эвертон – 0:1

Мы прессинговали лениво. Это следствие плохой физической формы, плохой предсезонной подготовки. В некоторых футболистов подготовки вообще не было. В некоторых был неподходящое душевное состояние. Не хочу об этом говорить, потому что не уверен.

Такой гол не должен был произойти, когда на матче шесть суддей и VAR. Нельзя разыгрывать штрафной удар, передвинув мяч на 5-6 метров вперед. Я разочарован моей командой. Мое послание им останется в стенах раздевалке", – цитирует слова Моуринью официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, "шпоры" в дебютном матче нового сезона АПЛ проиграли Эвертону со счетом 0:1. Это поражение стало историческим для Моуринью – он еще никогда не проигрывал в первом поединке сезона в статусе тренера.

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