Історична поразка Моурінью у відеоогляді матчу Тоттенхем – Евертон – 0:1
22:22 - Читать на русском
Тоттенхем програв Евертону у першому турі нового сезону АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Тоттенхем у рідних стінах приймав Евертон – це був центральний матч вечора. Поєдинок вийшов доволі напруженим, проте пройшов у рівній боротьбі. Єдиним голом у зустрічі став влучний постріл Калвер-Льюїна.
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0:1 і Евертен перемагає команду Жозе Моурінью, для якого ця поразка стала історичною – португальський фахівець ще ніколи не програвав у першому матчі сезону у статусі тренера. Раніше команди під його керівництвом вигравали 11 разів та 7 разів грали внічию у 18 матчах.
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