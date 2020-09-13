Лестер на виїзді обіграв Вест Бромвіч у матчі 1-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 1 тур

Вест Бромвіч – Лестер – 0:3

Голи: Кастань, 57, Варді, 73, 83

Підопічні Брендана Роджерса новий сезон чемпіонату Англії розпочинали в гостях у дебютанта ліги. Вест Бромвіч протягом усієї першої половини зустрічі зумів успішно відбиватися від атак фаворита і пішов на перерву за нічийного рахунку.

Однак вже на початку другої половини Лестер зумів зламати оборонні редути "дроздів". Спочатку Тімоті Кастань, який влітку перейшов у склад "лисиць" із Аталанти, відзначив свій дебют голом, скориставшись асистом Прата. Лестер продовжував тиснути і ще двічі отримав право на пенальті, а Джеймі Варді з 11-метрової позначки не схибив. Таким чином, Вест Бромвіч розпочав сезон в еліті з розгромної поразки.