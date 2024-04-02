Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола саркастично відповів, чому він вилаяв Джека Гріліша за поганий виступ у грі з Арсеналом прямо на полі.

Після нічиєї з Арсеналом (0:0) Гвардіола провів довгу тактичну дискусію на полі з Грілішем. "Я роблю це заради камер, заради свого его. Я – відома персона, і мені потрібні камери, щоб заснути вночі, будучи повністю задоволеним. Я завжди намагаюся критикувати гравців і давати їм зрозуміти, наскільки вони жахливі. Якщо Холанд забиває три м'ячі, камери мають бути спрямовані на мене", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

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Далі Пеп говорив уже без сарказму. Залишок прес-конференції він присвятив майбутньому супернику в чемпіонаті Англії, з яким "містяни" зіграють у середу, 3 квітня.

"Наш наступний суперник – Астон Вілла – бореться за вихід у Лігу чемпіонів. Вона небезпечна при стандартах і контратаках завдяки своїм швидким форвардам. Також вона чудова в обороні – у Вілли винятковий воротар і дуже злагоджений захист. Ось чому вона там, де вона знаходиться", – зазначив Пеп.

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