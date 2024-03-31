Манчестер Сіті та Арсенал у центральному матчі 30-го туру АПЛ 2023/24 сильнішого не визначили (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал, стартував 31 березня о 18:30 за київським часом. Поєдинок на Етіхаді вирішував, хто захопить лідерство у турнірній таблиці АПЛ – Манчестер Сіті, Арсенал чи Ліверпуль, який мав перевагу в 3 очки над "канонірами" (і в 4 над "містянами"). Пеп Гвардіола взагалі назвав протистояння з північними лондонцями як фінал.

На вирішальний матч – без ключових зірок

Втім, у настільки важливій зустрічі каталонцю довелося обійтись без кількох критично важливих футболістів. Стоунз і Вокер отримали пошкодження в абсолютно непотрібних товарняках збірної (цікаво, що Стоунз навіть не знав, що наступний матч буде саме з Арсеналом). Джон хоча б у запас потрапив, а от Кайл опинився поза заявкою.

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Вокера і Стоунза замінили Аке та Аканджі відповідно, однак на 27-й хвилині довелося відмовитись і від Аке. Нідерландський захисник травмувався й поступився місцем Льюїсу – Аканджі перейшов у центр оборони, а Ріко став правим фулбеком. Крім того, продовжує лікуватись Едерсон, якого підміняє Ортега.

У Мікеля Артети таких проблем не було. Він зумів розташувати на полі усіх лідерів, за винятком Зінченка. Олександр після відновлення від травми виглядав слабенько, тож його позицію зайняв Ківіор. Не виключено, що тут був і тренерський задум – із Ківіором в лінії захисту Арсенала формується четвірка центрбеків (Вайт починав кар'єру саме в цій ролі). Як і в Сіті.

Тренери спаплюжили гру, обравши занадто обережну тактику

На жаль, центральний матч одразу ж почав розчаровувати. Швидкості були невисокими, володіння – стерильними. Такий розвиток подій став наслідок беззубої ігрової моделі, яку запропонували Гвардіола і Артета.

Пеп вирішив переставити місцями Ковачіча та Аке на стадії білд-апу, остерігаючись пресингу Арсенала. Хід спрацював – профільний центрбек легко виводив атаку у другу третину. От тільки Мікель не особливо наполягав на високих відбираннях м'яча.

Північні лондонці ніби й намагались пресингувати, залучаючи опорника, однак Сіті відповідав опусканням своїх футболістів у білд-ап. Це дозволяло розбивати тиск Арсенала, змушуючи гостей відкочуватись у блок. А ті були не проти, сідаючи одразу в низькі 4-4-2. У підсумку, "містяни" стримували себе, стягуючи гравців на власну половину, а лондонці не намагались докрутити пресинг до кінця й легко сідали в "автобус. .

Наслідком такого футболу стала низька ефективність біля чужих воріт. Манчестер Сіті до перерви провів всього 8 дотиків до м'яча у штрафному. Арсенал мав аж 10. Дивитись на такий футбол було важко.

Арсенал до перерви був гострішим

Навіть за такого сухого малюнку гри команда Пепа виглядала гірше. Чинний чемпіон створив аж один небезпечний момент у першому таймі – на 18-й хвилині Аке замикав подачу з кутового, пробивши головою метрів з шести. М'яч просто влучив у Райю.

"Містяни" зі своїх 4 пострілів у першому таймі награли всього на 0,55 очікуваних голів. Арсенал мав практично ідентичну кількість ударів та xG, але біля чужих воріт виявився конкретнішим. За ударами з меж штрафного, проведеними ногами і з гри, МанСіті горів лондонцям з рахунком 0:4.

У підопічних Мікеля Артети пригадується аж три атаки із перспективним завершенням. Так, на 7-й хвилині обрізка Вайта завершилась передачею Райса на хід Вайту, а той виконав подачу на лівий край штрафного. Там м'яч прийняв Жезус, який другим дотиком бахнув низом під ближню стійку. Трохи неточно!

На 25-й же Хаверц віддав м'яч Жезусу та виконав ривок у шпарину на лівому краю штрафного (взнаки давалася відсутність Стоунза й Вокера). Габріель одразу ж викотив передачу на лівий кут воротарського – втім, Кай буквально на крок не встиг на замикання (Ортега випередив німця й отримав шипами по руках). На 31-й же Жезус прийняв скидку від Ківіора й бахнув з лінії півкола у правий нижній, однак цей удар пройшов десь у метрі від воріт.

Інших моментів до перерви не створили. Зрештою, свисток Ентоні Тейлора відправив команди відпочивати. Рахунок так і не було відкрито – чому неабияк тішились у Ліверпулі.

Другий тайм не став кращим

Мікель Артета зробив висновки з першого тайму. По перерві "каноніри" стали пресингувати агресивніше, що періодично виливалось у контратаки Манчестер Сіті. На початку другого тайму навіть відбувся розмін моментами.

Так, на 47-й хвилині господарі могли вийти вперед внаслідок лонгшоту Ковачіча. М'яч пройшов повз праву стійку. Арсенал відповів на 52-й: Гвардіола помилився під тиском, Едегор одразу ж виконав передачу Сака на край штрафного – Букайо звідти прострілив вздовж лінії воротарського. Жазус міг замикати, але нападник розминувся з м'ячем!

Це був один із двох ударів Арсенала в другому таймі. Ще один стався на 86-й хвилині, коли Едегор помітив ривок свіжого Троссара по лівому флангу. Леандро отримав пас на хід, увірвався на край карного майданчика та пробив у ближню дев'ятку. Ортега впорався без проблем.

Мікель Артета намагався допомогти своїй команді, кинувши у бій ще й Мартінеллі. Крім того, опорну зону освіжив Партей. На жаль, на поле не вийшов Зінченко – Ківіора замінив Томіясу. Всі ці проби, однак, не допомогли "канонірам" на чужій половині.

У Манчестер Сіті було в чотири рази більше пострілів, але тільки в кількості господарі й переважали. По факту ж за останні 40 хвилин підопічні Пепа Гвардіоли створили всього один момент – звісно ж, зі стандарту (з гри у "містян" не виходило нічого). На 82-й хвилині Гвардіол скинув подачу з кутового вздовж воріт, а Холанд спробував замкнути. І не дотягнувся!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию в матчі дня у Європі. Битва за вершину АПЛ завершилась опусканням Арсенала й Манчестер Сіті на другу та третю позиції відповідно. Ліверпуль збільшив відрив.

У наступному матчі АПЛ Арсенал 3 квітня зіграє вдома проти Лутона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал переможе Лутон. Коефіцієнт на звитягу команди Олександра Зінченка – 1,16. На тріумф аутсайдера дають аж 16,68. Нічию оцінили в 8,95. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що Арсенал і Лутон на двох заб'ють 3 голи чи навіть більше (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,74).