Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола саркастически ответил, почему он отчитал Джека Грилиша за плохое выступление в игре с Арсеналом прямо на поле.

После ничьей с Арсеналом (0:0) Гвардиола провел долгую тактическую дискуссию на поле с Грилишем. "Я делаю это ради камер, ради своего эго. Я – известная персона, и мне нужны камеры, чтобы заснуть ночью, будучи полностью удовлетворённым. Я всегда стараюсь критиковать игроков и давать им понять, насколько они ужасны. Если Холанд забивает три мяча, камеры должны быть направлены на меня", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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Далее Пеп говорил уже без сарказма. Остаток пресс-конференции он посвятил будущему сопернику в чемпионате Англии, с которым "горожане" сыграют в среду, 3 апреля.

"Наш следующий соперник – Астон Вилла – сражается за выход в Лигу чемпионов. Она опасна при стандартах и контратаках благодаря своим быстрым форвардам. Также она хороша в обороне – у Виллы исключительный вратарь и очень слаженная оборона. Вот почему она там, где она находится", – отметил Пеп.

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