Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш отримав на горіхи від Пепа Гвардіоли, вийшовши на поле вперше після травми.

Манчестер Сіті розписав нульову нічию з Арсеналом, але в головного тренера "містян" після матчу було дуже багато енергії.

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Гвардіола взявся пояснювати Грілішу якийсь ігровий епізод. Ентузіазм Пепа був близьким до агресії та злості, враховуючи жести.

Джек спокійно слухав тренера і погоджувався. Він вперше після пошкодження вийшов на поле, отримавши 30 хвилин.

Прочитавши лекцію Грілішу, заряджений Пеп пішов розбороняти Габріела та Холанда, які про щось спокійно гомоніли.

Манчестер Сіті втратив очки та залишився на третьому місці, а Ліверпуль відірвався на вершині АПЛ від конкурентів.

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