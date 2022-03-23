Ще три жінки заявили про сексуальні домагання з боку 66-річного екс-тренера Челсі. Вперше його звинуватили у протиправних діях ще на початку лютого, а тепер кількість потенційних постраждалих зросла.

Авраам Грант звинувачується у сексуальних домаганнях – одразу кілька жінок свідчили проти екс-тренера Челсі

Одна з жінок заявила, що Грант привіз її у гараж, і сказав: "Давай займемося ділом. Що ти готова зробити за гроші?". Коли вона відмовилася, то тренер запропонував їй піти на компроміс і зайнятися оральним сексом. Зрештою, тренер таки досяг свого. "Я просто лежала і дивилася в стелю авто, чекаючи, поки все закінчиться", – цитує постраждалу Haaretz.

Інша жінка вказала, що коли вона служила в армії, Грант пообіцяв їй роботу. Вона стверджувала, що Грант запросив її до себе в квартиру, відвів до спальні, а після інтиму заплатив їй 1000 шекелів (310 доларів).

Натомість тренер спростовує всі звинувачення. "На жаль, це вже другий випадок демонстрації викривлених фактів з ігноруванням усіх доказів. Мої стосунки з жінками завжди ґрунтувалися на повазі та обопільній згоді, і я ніколи не збирався когось образити. Мені від усієї душі шкода, якщо я когось образив, і я шкодую про це", – заявив Авраам Грант.

Нагадаємо, ізраїльтянин очолював Челсі у сезоні 2007/08 та вивів команду у фінал ЛЧ. Також працював у Портсмуті, Вест Хемі та низці інших клубів.

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