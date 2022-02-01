Ізраїльський фахівець Авраам Грант може провести решту життя за гратами.

Авраам Грант неодноразово вчиняв сексуальні домагання до жінок, повідомляє The Sun з посиланням на розслідування журналіста Channel 12 Хаїма Етгара.

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Журналісту вдалось знайти кілька жінок, які зізнались про незаконні дії колишнього тренера Челсі, Вест Хема та ще низки інших команд. Історії дещо схожі, нібито Грант пропонував дівчатам допомогти з пошуком роботи, а натомість запрошував в готельні номери, де намагався згвалтувати.

Також Хаїм Етгар розповів, що під час розслідування на нього та телеканал створювався тиск та були погрози судом. Сам Грант усі звинувачення заперечує.

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