Еще три женщины заявили о сексуальных домогательствах со стороны 66-летнего экс-тренера Челси. Впервые он был обвинен в противоправных действиях еще в начале февраля, а теперь количество потенциальных пострадавших возросло.

Авраам Грант обвиняется в сексуальных домогательствах – несколько женщин свидетельствовали против экс-тренера Челси

Одна из женщин заявила, что Грант привез ее в гараж, и сказал: "Давай займемся делом. Что ты готова сделать за деньги?". Когда она отказалась, тренер предложил ей пойти на компромисс и заняться оральным сексом. В конце концов тренер таки достиг своего. "Я просто лежала и смотрела в потолок авто, ожидая, пока все кончится", – цитирует пострадавшую Haaretz.

Другая женщина указала, что, когда она служила в армии, Грант пообещал ей работу. Она утверждала, что Грант пригласил ее к себе в квартиру, отвел в спальню, а после интима заплатил ей 1000 шекелей (310 долларов).

Сам тренер опровергает все обвинения. "К сожалению, это уже второй случай демонстрации искаженных фактов с игнорированием всех доказательств. Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и взаимном согласии, и я никогда не собирался кого-то обидеть. Мне от всей души жаль, если я кого-то обидел, и я сожалею об этом", – заявил Авраам Грант.

Напомним, израильтянин возглавлял Челси в сезоне 2007/08 и вывел команду в финал ЛЧ. Также работал в Портсмуте, Вест Хэме и ряде других клубов.

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