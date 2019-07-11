"Я прокидаюсь з надією, що це – жахливий сон": дружині Наінгголана діагностували рак

Кохана хавбека Інтера Раджі Наінгголана зіткнулася із жахливою хворобою.

"Уже місяць я прокидаюся з надією, що це просто поганий сон. Я сподівалася, що цей день настане якомога пізніше, але все виявилося інакше. Час пролетів швидко, а з ним – і моя радість. Із сьогоднішнього дня я стаю на нову стежку в своєму житті. Хіміотерапія. І хто б коли-небудь міг сказати, що Клуадія буде боятися нового дня. Після моря сліз настав час піти і почати боротися з цим потворним монстром.

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Я від щирого серця дякую своїй сім'ї і друзям, які допомагали мені відпочивати весь цей місяць і заряджали мене силами", – написала Клаудія Наінгголан в Інстаграмі.

Слід зазначити, що цього літа активно поширювались чутки щодо відходу Наінгголана з Інтера, однак проблеми дружини можуть вплинути на плани бельгійця.

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