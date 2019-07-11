toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

"Я прокидаюсь з надією, що це – жахливий сон": дружині Наінгголана діагностували рак

13:50 1081 Читать на русском
"Я прокидаюсь з надією, що це – жахливий сон": дружині Наінгголана діагностували рак
Клаудія та Раджа Наінгголани / Фото із соцмереж

Кохана хавбека Інтера Раджі Наінгголана зіткнулася із жахливою хворобою.

"Уже місяць я прокидаюся з надією, що це просто поганий сон. Я сподівалася, що цей день настане якомога пізніше, але все виявилося інакше. Час пролетів швидко, а з ним – і моя радість. Із сьогоднішнього дня я стаю на нову стежку в своєму житті. Хіміотерапія. І хто б коли-небудь міг сказати, що Клуадія буде боятися нового дня. Після моря сліз настав час піти і почати боротися з цим потворним монстром.

Вінні Джонс втратив дружину – її забрала страшна хвороба

Я від щирого серця дякую своїй сім'ї і друзям, які допомагали мені відпочивати весь цей місяць і заряджали мене силами", – написала Клаудія Наінгголан в Інстаграмі.

Слід зазначити, що цього літа активно поширювались чутки щодо відходу Наінгголана з Інтера, однак проблеми дружини можуть вплинути на плани бельгійця.

"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах". Він подолав смерть і пережив зраду – 2 млн фунтів за страждання

E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ?‍♂️ ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto...ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. #nonperderemaiilsorriso

Допис, поширений ℂℒᎯUⅅℐᎯ ?????????? (@claudia_lai_nainggolan)

blog_ava
Ярмоленко пояснив рішення змінити ігровий номер у Вест Хемі
11:55
1355
Теги
Дружини футболістів Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Інтер Інтер Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
5
хв
Транс
18:30
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук