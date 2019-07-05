"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах". Він подолав смерть і пережив зраду – 2 млн фунтів за страждання

Історія Хонаса Гутьєрреса, героїчного екс-хавбека Ньюкасла, який виходив на поле попри смертельну недугу, тримаючи свій діагноз у секреті.

"У вас тестикулярний рак". Такий діагноз почув півзахисник англійського клубу Ньюкасл Хонас Гутьєррес. Коли у тебе все життя ще попереду, такі слова якорем вбиваються в голову та кардинально змінюють свідомість. Рак стає головним суперником у боротьбі за виживання. Його можна запресингувати лише з допомогою оптимізму, віри та безперервної борні. Хонас Гутьєррес став "людиною-павуком" не лише на футбольному полі, а й у житті: хапався за кожну павутинку, за кожен шанс.

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Фатальним для аргентинського футболіста став матч Ньюкасла проти Арсенала у сезоні 2012/13. На 17-ій хвилині поєдинку Гутьєррес зіткнувся із захисником "канонірів" Бакарі Санья. Після інциденту Хонас відчув неприємний біль у зоні паху. Клубні лікарі оглянули хавбека, але так нічого й не знайшли. Аргентинцю довелося звернутись до онкологічної клініки для детальнішого обстеження, адже час минав, а біль не припинявся. Там у півзахисника Ньюкасла виявили рак яєчок.

"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах. У цей момент я не думав ні про футбол, ні про контракт, ні про можливі витрати на лікування. Всі ці проблеми здавалися нікчемними у порівнянні із загрозою для життя".

Зібравши всю волю в кулак, улюбленець вболівальників "сорок" розпочав битву за виживання. Хонас не афішував діагноз і потайки натиснув кнопку "ON" у своєму лікуванні. Він самостійно оплачував всю необхідну терапію і при цьому продовжував тренуватися з командою. Аргентинець віддавав на полі всі сили – це так важливо в англійському футболі.

Пережив першу операцію, пройшов курс хіміотерапії, після чого вперше за 15 років залишився без довгого волосся, яке було його візитівкою. Навіть тоді Гутьєррес не зізнавався про хворобу, а лиш казав, що новенька лисина – результат програної суперечки. Проте на полі він невблаганно втрачав оптимальні кондиції, все частіше опинявся поза заявкою. Зрештою, Алан Пардью не знайшов для нього місця у своїй команді, тож відправив аргентинця в оренду до Норвіча.

"Він підійшов до мене і порадив знайти новий клуб. Це сталося всього через 20 днів після операції".

Тренера атакували подвійною порцією критики. Вболівальники не розуміли прийняте рішення та були схвильовані ситуацією. У команді Хонаса Гутьєрреса поважали та щиро любили. Прихильність футболіст заробив ще після закінчення сезону 2008/09. Справа в тому, що Ньюкасл провалив сезон та вилетів у Чемпіоншип. Хонас, не зважаючи на пропозиції від інших команд, вирішив залишитися з клубом і допомогти йому повернутися в АПЛ.

Перебуваючи в оренді, аргентинець не зміг допомогти Норвічу втриматися в еліті, але це стало причиною того, що Гутьєррес повернувся у свою команду. Здавалося, що тепер усе має увійти у своє звичне русло. Проте у хвороби були свої плани. Жорстокий рак не відступав і, зайшовши з лівого флангу, повернувся в організм Хонаса, при цьому поширившись на інші частини тіла. Півзахисник вже не міг мовчати та нести цей тягар самотужки. Він розповів про свій діагноз усій футбольній спільноті.

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Попереду – операція з видалення лівого яєчка та тривалий курс хіміотерапії. Хонас почувався розбитим, йому нічого не хотілося, лише лежати в ліжку. Хвиля байдужості потопила б аргентинця, але поруч булі ті, хто допоміг пережити кризу. Його надійною опорою став найкращий друг і партнер по команді – Фабрісіо Колоччіні. Він постійно телефонував Хонасу, цікавився його самопочуттям, як фізичним, так і моральним, підтримував та намагався проводити з товаришем якомога більше часу. Гутьєррес дуже цінував таке ставлення до себе – він назвав Фабрісіо своїм братом.

Окрім дружби, цей тернистий шлях допомогло подолати Його Величність Кохання. Хонас Гутьєррес познайомився з моделлю Алехандрою Мальєтті. У такий нелегкий період він наважився на пропозицію руки та серця, яку дівчина з радістю прийняла.

Не варто забувати і про фанатську любов. Після звістки про недугу свого улюбленця стадіон щоматчу аплодував на 18-ій хвилині – саме під таким номером виступав Хонас Гутьєррес. А ось клуб повівся інакше.

"Коли я проходив курс хіміотерапії, ні тренер Алан Пардью, ні хтось з директорів не зв’язувалися зі мною, щоб дізнатися, як справи. Вони навіть не привітали з тим, що я одужав".

"Матч смерті" тривав цілий рік. У вересні 2014-го лікар, скориставшись суддівським свистком, завершив поєдинок, у якому Хонас Гутьєррес став переможцем. Аргентинцеві невідоме слово "капітуляція". Вже через півтора місяці півзахисник вивів "дубль" Ньюкасла з капітанською пов’язкою, а на початку березня 2015-го повернувся в основу.

На 65-ій хвилині матчу 28-го туру проти Манчестер Юнайтед Хонас Гутьєррес під шалені аплодисменти трибун виходить на поле замість Раяна Тейлора. Найкращий друг – Фабрісіо Колоччіні – передав йому капітанську пов’язку. Свої перші 25 хвилин після повернення він провів у ролі капітана.

Напевно, така потужна підтримка партнерів та трибун допомогла Хонасу зібратися з силами та знову завоювати місце у стартовому складі. На відміну від Алана Пардью, тренер Джон Карвер довіряв аргентинцеві. І недарма! У надзвичайно важливому матчі "сорок" з Вест Хемом Хонас показав себе у всій красі. Його гол врятував Ньюкасл від вильоту у Чемпіоншип.

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Хороше було б завершення історії, але керівництво клубу вчинило по-свинськи: телефонним дзвінком Гутьєрреса сповістили про те, що контракт із ним продовжувати не збираються. Аргентинець провів за "сорок" 205 матчів, забив 12 голів та віддав 27 результативних передач, проте його просто викинули. Таке ганебне рішення не зійшло клубу з рук. Хонас подав у суд за дискримінацію через інвалідність і виграв його. Ньюкасл зобов'язали виплатити 2 млн фунтів. За все у цьому світі доводиться платити.

Історія Хонаса Гутьєрреса у Ньюкаслі завершилася. Влітку 2015 року півзахисник у статусі вільного агента перейшов у Депортіво, за який відіграв 15 матчів. У наступному сезоні повернувся в Аргентину та грав під емблемою клубу Дефенса і Хустісія. Опісля спробував сили в Індепендьєнте, і знову звернув курс на флоренсо-варелійський клуб. У сезоні 2018/19 його Дефенса і Хустісія посіла сенсаційно високе для себе друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.

Життя триває, а про страшний період нагадує лише татуювання на руці: "Я знову живий. Живіший, ніж будь-коли у житті". Хонас Гутьєррес відродився, як фенікс із попелу.

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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