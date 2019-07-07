Вінні Джонс втратив дружину – її забрала страшна хвороба

Дружина Вінні Джонса Таня померла у віці 53 років від раку шкіри.

Дружина колишнього півзахисника збірної Уельсу Таня Джонс померла у своєму домі в Лос-Анджелесі у колі сім'ї після 6-річної боротьби з раком шкіри у віці 53 років, повідомляє Daily Mail.

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У 21 рік Таня перенесла операцію з пересадки серця і вже двічі лікувалася від раку. У 2013 році парі діагностували меланому, яку екс-футболіст поборов за кілька років.

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