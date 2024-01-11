Артем Довбик не збирається зупинятись на досягнутому і планує регулярно поповнювати свою колекцію нагород.

Як повідомлялось раніше, вболівальники Жирони обрали українського форварда Артема Довбика найкращим гравцем грудня. Наш земляк, який минулого місяця забив 4 голи у Ла Лізі (по одному – Барселоні та Бетісу, два – Алавесу), після отримання нагороди записав звернення до фанатів.

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"Дякую вам, вболівальники Жирони, за цю нагороду. Я продовжуватиму. Сподіваюсь, ми знову виграємо з цією нагородою", – цитує Довбика прес-служба каталонців.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем у 20 поєдинках за каталонців оформив 12 голів і ще 6 разів асистував своїм партнерам. Покращити свою статистику український форвард зможе вже у неділю, 14 січня, у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Альмерії. Початок зустрічі о 15:00.

До слова, Жирона після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Прімери на другій сходинці, поступаючись Реалу за додатковими показниками.

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