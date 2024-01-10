Прес-служба Жирони оприлюднила результати голосування за найкращого гравця команди у грудні.

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Вболівальники "біло-червоних" обрали безапеляційним переможцем українського форварда Артема Довбика. До слова, це вже друга подібна нагорода для нього – раніше його відзначали найкориснішим у листопаді.

Нагадаємо, за підсумками останнього місяця 2023 року наш земляк став найкращим і у чемпіонаті Іспанії – Довбик у грудні зіграв у 4 матчах, в яких забив 4 голи (по одному – Барселоні та Бетісу, два – Алавесу). Загалом, у поточному сезоні Артем у 20 поєдинках за каталонців 12 разів змушував голкіперів витягати м'яч з сітки і ще 6 разів асистував своїм партнерам.

Жирона після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, поступаючись Реалу за додатковими показниками.

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