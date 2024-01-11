Артем Довбик не собирается останавливаться на достигнутом и планирует регулярно пополнять свою коллекцию наград.

Как сообщалось ранее, болельщики Жироны выбрали украинского форварда Артема Довбыка лучшим игроком декабря. Наш земляк, который в прошлом месяце забил 4 гола в Ла Лиге (по одному – Барселоне и Бетису, два – Алавесу), после получения награды записал обращение к фанатам.

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"Спасибо вам, болельщики Жироны, за эту награду. Я буду продолжать. Надеюсь, мы снова выиграем с этой наградой", – цитирует Довбика пресс-служба каталонцев.

Напомним, в текущем сезоне Артем в 20 поединках за каталонцев оформил 12 голов и еще 6 раз ассистировал своим партнерам. Улучшить свою статистику украинский форвард сможет уже в воскресенье, 14 января, в матче 20-го тура Ла Лиги против Альмерии. Начало встречи в 15:00.

К слову, Жирона после 19-ти туров идет в турнирной таблице Примеры на второй строчке, уступая Реалу по дополнительным показателям.

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