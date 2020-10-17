Ван Дейк травмувався і був замінений у дербі з Евертоном
Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк зазнав травми в ході мерсисайдського дербі проти Евертона в 5-му турі англійської Прем'єр-ліги.
Центрбек травмувався у першому таймі поєдинку проти "ірисок".
Навмисне зламав одноклубника й пролетів повз заявку через струс мозку – шокуюче зізнання вихованця Ліверпуля
На 6-й хвилині кіпер Евертона Джордан Пікфорд жорстко в'їхав у ван Дейка під час стандарту. Після зіткнення і першої допомоги медиків нідерландець не зумів продовжити гру. Його замінив Джо Гомес. Ступінь серйозності ушкодження ван Дейка наразі невідомий.
До слова, перший тайм мерсисайдського дербі завершився внічию 1:1. Уже наступної середи Ліверпуль проведе перший матч групового етапу ЛЧ проти амстердамського Аякса.
Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття
Зіткнення Пікфорда та ван Дейка / AFP: