Оборонець англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк зазнав травми в ході мерсисайдського дербі проти Евертона в 5-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Центрбек травмувався у першому таймі поєдинку проти "ірисок".

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На 6-й хвилині кіпер Евертона Джордан Пікфорд жорстко в'їхав у ван Дейка під час стандарту. Після зіткнення і першої допомоги медиків нідерландець не зумів продовжити гру. Його замінив Джо Гомес. Ступінь серйозності ушкодження ван Дейка наразі невідомий.

До слова, перший тайм мерсисайдського дербі завершився внічию 1:1. Уже наступної середи Ліверпуль проведе перший матч групового етапу ЛЧ проти амстердамського Аякса.

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Зіткнення Пікфорда та ван Дейка / AFP: