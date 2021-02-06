"Я чув хороші відгуки про клуб і тренера, особливо від гравців ЛАСКа. Вони розповідали мені багато про Б’єліцу як про людину і тренера. Я люблю футбол і з нетерпінням чекаю нових викликів в Осієку.

Чеберко перебрався з ЛАСКа до чемпіонату Хорватії

Я знаю Льопу, а з іншими ще не зустрічався. Знаю, що в Хорватії грають в технічний і якісний футбол. Це не просто гра довгими передачами, тут багато комбінаторики. Я знаю, що тут все грунтується на командній грі. Я обов'язково почну більше стежити за лігою, переїхавши в Осієк.

Знаю, що в команді зібрані хороші гравці. Не боюся цього, навпаки, це мотивує мене. Я людина, яку не влаштовує сидіти на лавці – хочу проявити себе і нав'язати себе тренеру. Якою б хорошою не була захисна лінія, я хочу бути ще кращим і показати все, що вмію. Я приїхав за трофеями.

Я не типовий оборонець. Мені подобається потрапляти в ситуації, які не здаються нормальними для захисника", – цитує Чеберка офіційний сайт Осієка.

Нагадаємо, українець перейшов у хорватський клуб з ЛАСКа на правах оренди – термін угоди розрахований на 1,5 року.

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