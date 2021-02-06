"Я слышал хорошие отзывы о клубе и тренера, особенно от игроков ЛАСКа. Они рассказывали мне много о Бьелице как о человеке и тренера. Я люблю футбол и с нетерпением жду новых вызовов в Осиеке.

Чеберко перебрался из ЛАСКа в чемпионат Хорватии

Я знаю Лёпу, а с другими еще не встречался. Знаю, что в Хорватии играют в техничный и качественный футбол. Это не просто игра длинными передачами, здесь много комбинаторики. Я знаю, что здесь все основано на командной игре. Я обязательно начну больше следить за лигой, переехав в Осиек.

Знаю, что в команде собраны хорошие игроки. Не боюсь этого, наоборот, это мотивирует меня. Я человек, которого не устраивает сидеть на скамейке – хочу проявить себя и навязать себя тренеру. Как бы хороша не была защитная линия, я хочу быть еще лучше и показать все, что умею. Я приехал за трофеями.

Я не типичный защитник. Мне нравится попадать в ситуации, которые не кажутся нормальными для защитника", – цитирует Чеберко официальный сайт Осиека.

Напомним, украинец перешел в хорватский клуб из ЛАСКа на правах аренды – срок соглашения рассчитан на 1,5 года.

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