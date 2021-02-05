ЛАСК на своєму офіційному сайті оголосив про оренду українського оборонця до Осієка. Повідомляється, що Чеберко виступатиме за новий клуб протягом 1,5 року.

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"Ця оренда надасть Євгену можливість отримати ігровий досвід на дуже хорошому рівні. Ми високо цінуємо його та будемо спостерігати за його розвитком. Бажаємо йому успіхів у Хорватії протягом його оренди", – зазначив віце-президент ЛАСКа Юрген Вернер.

Додамо, що Чеберко приєднався до австрійської команди лише влітку 2020 року та встиг зіграти у 7 матчах, не відзначившись результативними діями. Осієк, до якого він перебрався, наразі посідає друге місце у хорватській першості.

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