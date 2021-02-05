Чеберко перебрався з ЛАСКа до чемпіонату Хорватії
Захисник Євген Чеберко покинув австрійську Бундеслігу заради чемпіонату Хорватії.
ЛАСК на своєму офіційному сайті оголосив про оренду українського оборонця до Осієка. Повідомляється, що Чеберко виступатиме за новий клуб протягом 1,5 року.
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"Ця оренда надасть Євгену можливість отримати ігровий досвід на дуже хорошому рівні. Ми високо цінуємо його та будемо спостерігати за його розвитком. Бажаємо йому успіхів у Хорватії протягом його оренди", – зазначив віце-президент ЛАСКа Юрген Вернер.
Додамо, що Чеберко приєднався до австрійської команди лише влітку 2020 року та встиг зіграти у 7 матчах, не відзначившись результативними діями. Осієк, до якого він перебрався, наразі посідає друге місце у хорватській першості.
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