Мар'ян Швед продовжує тішити результативністю в Бельгії, забивши черговий гол у футболці Мехелена. За неймовірним перетворенням українського атакувального півзахисника пильно стежать і в Шотландії, де колишній лідер Карпат не отримав належної довіри.

Кандидат у збірну України продовжує приємно дивувати за 4 місяці до старту Євро-2020. Мар'ян Швед знову відзначився голом за Мехелен – 3 лютого колишній вінгер Карпат записав до свого активу забитий м'яч у Кубку Бельгії, який став для нього дебютним у турнірі. Українець отримав м'яч перед штрафним майданчиком, хитнув захисника та ударом у протихід голкіперу вразив ближній кут воріт. Мехелен обіграв РВДМ з рахунком 2:0 та вийшов у 1/8 фіналу. Відмінний подарунок для Вутера Вранкена, який вчора відсвяткував день народження – наставнику Мехелена виповнилося 42.

Marian Shved vs RWDM- 03/02/21 ️ pic.twitter.com/m2OteEtEf9 — Celtic Loan Highlights (@celtic_loanvids) February 3, 2021

Це четвертий гол Шведа у футболці Мехелена, причому усі були забиті протягом останніх півтора місяця. Мар'ян у вчорашній грі міг записати до свого активу ще одну результативну дію – українець в дебюті матчу претендував на пенальті, але рефері не наважився призначити 11-метровий після падіння Шведа у штрафному майданчику.

Українець роззабивався дуже вчасно для Мехелена. Команда, яка не так давно перебувала в зоні вильоту, зараз лише на 3 очки відстає від топ-8, яка дає право на плей-офф за путівку в Лігу Європи. Із останніх десяти матчів Мехелен не виграв тільки два, поступившись Стандарду і зігравши унічию з Генком – претендентом на медалі Ліги Жупіле. Саме відродження Шведа, якого вже мало хто чекав, не в останню чергу і посприяло такому ривку "жовто-червоних".

Фред Вандербієст – асистент головного тренера Мехелена – не приховує задоволення від останніх успіхів Шведа. "Мар'ян – дуже замкнутий хлопець, який вже кілька разів змінював команди, а його адаптація в нашому клубі була дуже важкою. У підсумку це призвело до певних непорозумінь між ним та рештою команди. Проте, зараз ми перебуваємо на правильному шляху і дуже раді, що всі разом відмінно вийшли зі складної ситуації. Починаючи з грудня, Швед став нашим новим активом на полі", – заявив тренер Мехелена.

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Але за українця радіють не лише в Мехелені. Повернення найкращого зразка Мар'яна Шведа активно обговорюють і в Шотландії, з якої українець перебрався до бельгійського клубу на сезон 2020/21. Контракт Шведа з Селтіком чинний до 30 червня 2023-го – відповідно, влітку вінгер повинен повернутися до табору "кельтів". За умови, що Мехелен не зможе викупити футболіста, адже таке право передбачене орендною угодою.

Портал 67hailhail, який спеціалізується на висвітленні новин стосовно Селтіка, відзначив неабиякий прогрес вінгера збірної України. "Швед знову засяяв у Бельгії", – з таким заголовком вийшла стаття, присвячена колишньому лідеру львівських Карпат. Автор матеріалу в захваті від останніх матчів Мар'яна, який зумів повернути довіру тренера та одноклубників попри нищівну критику, яка вилилася на українця ще якихось два місяці тому.

У сезоні 2019/20 наставник Селтіка Ніл Леннон тотально ігнорував українця, надавши йому мізерний ігровий час (3 виходи на заміну та сумарні 40 хвилин). Попри це, Швед відзначився одним голом у кваліфікації Ліги чемпіонів. Наразі ж команда із Глазго тотально провалює сезон 2020/21 – ганебне останнє місце в групі Ліги Європи та колосальне відставання від Рейнджерс у чемпіонаті фактично ставлять хрест на майбутньому Леннона на Селтік Парк. "Кельти" відстають від головного суперника на 23 очки з двома матчами в запасі та близькі до втрати першого чемпіонства за останні 10 років. Провальні результати та протести фанатів проти нинішнього наставника не залишають сумнівів, що в наступній кампанії "зелено-білі" отримають нового тренера.

У цьому і полягає шанс Шведа. Новий менеджер, на думку того ж 67hailhail, повинен дати Шведу другу можливість закріпитися у складі шотландського гранда. "Немає жодної причини, яка б завадила повернути його. Звісно, якщо Мар'ян сам готовий до цього виклику. Очевидно, що Селтік – це все ще серйозний крок вперед для Шведа, якому так і не дали шансу попри серйозні аванси", – підсумовує автор свої роздуми про 23-річного гравця.

Швед on fire – у Шотландії вражені останніми успіхами українського футболіста. Celtsarehere – неофіційний блог про Селтік – теж в захваті від форми Шведа. "Раніше здавалося, що він зайвий у Селтіку, та й початок оренди в Мехелені теж був невдалим. Але зараз він змінив своє ставлення і демонструє, за що його раніше були раді бачити у футболці "кельтів". Немає сумнівів, що Мехелен захоче зберегти українця. Червень стане визначальним для нього", – йдеться у матеріалі.

Фанати Селтіка в соцмережах задоволені перевтіленням українця, який забив 3 голи у останніх трьох матчах. Прихильники "кельтів" сподіваються, що Мехелен не зможе викупити технічного вінгера по завершенні сезону та прагнуть знову побачити Мар'яна у Глазго. На їхню думку, з новим тренером у Шведа з'явиться шанс заявити про себе в зелено-білій футболці у сезоні 2021/22. Окремі вболівальники Селтіка вважають, що саме наступний рік може стати роком Шведа. Команда потребує серйозних змін, а нинішня форма Мар'яна вселяє відкритий оптимізм.

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