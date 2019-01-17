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"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"

13:00 3436 Читать на русском
"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"
Ігор Суркіс переконав Соля обрати Київ / фото ФК Динамо
Володимир Лесько Володимир Лесько

Нова "дев'ятка" київського Динамо Фран Соль пояснив виданню Marca мотиви свого переїзду в українську Прем'єр-лігу.

"Сніг, все засніжено та дуже холодно", – розпочинає зірковий новачок Динамо телефонну розмову з найбільш авторитетним виданням своєї батьківщини. Фран Соль перебрався в Динамо після дуже успішного нідерландського етапу кар'єри, де він зачаровував фанатів Віллема II своїми голами та харизмою. Зараз іспанець стоїть перед новим викликом, але з гірким осадом на душі: "не бути пророком на власній землі".

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– Чому ти обрав Динамо Київ?

– Через спортивний проект. Крім цього, для мене було важливо відчути велику любов з боку керівництва та головного тренера. Вони дуже хотіли, щоб я приїхав.

– Якими були твої перші враження від нового клубу?

– Це великий історичний клуб з дуже достойною базою.

– Тебе не хвилює холод та мовний бар'єр?

– Ні. У найбільш холодні місяці ми перебуватимемо в Іспанії. А щодо мови... Я вивчив англійську та нідерландську, тому, гадаю, з російською також не виникне проблем.

– З якими персональними цілями ти приземлився у Києві?

– Я прагну рости як футболіст, продовжувати розвиватись, пізнавати нову культуру та мати можливість грати у єврокубках.

– Що ти можеш розповісти про Динамо тим, хто не ознайомлений з актуальною ситуацією клубу?

– Динамо – це найкраща команда української ліги та колишнього Радянського Союзу. За останні десять років вона регулярно виступала у єврокубках.

– Було складно покидати Віллем II?

– Дуже складно, у всіх сенсах. Я дуже люблю цей клуб, а моя сім'я прекрасно почувалась в Нідерландах. Бурюкратично також було нелегко, адже клуб створив багато перешкод перед тим, як дозволити мені піти.

– Що тебе переконало перебратись в Україну?

– Любов з боку президента, спортивного директора та, передусім, головного тренера. А також можливість грати у єврокубках.

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– Як змінився Фран Соль з того моменту, коли він переїжджав у Нідерланди?

– Я став більш зрілим та мудрим. Також я повернув собі інстинкт справжнього "вбивці", який був у мене в Мадриді.

– Що тобі дали Нідерланди у професійному та особистому плані?

– Там я знайшов багато друзів, з якими ніколи б не познайомився, якби залишився в Іспанії. Вивчив дві мови, це мені сильно пригодиться у житті. Крім цього, в Нідерландах народився мій син. Там я виріс як футболіст, перш за все, у плані тактики і техніки. Я взяв з собою великий багаж знань.

– Мабуть, ти почуваєшся наполовину нідерландцем через народження сина у цій країні...

– Звісно (сміється). Я – наполовину нідерландець, бо у паспорті мого сина вказано, що він народився в місті Тілбург. Я дуже пишаюсь цим.

– Чому ти не повернувся в Іспанію?

– Мною цікавились в Іспанії, але жоден клуб не переконав мене так, як Динамо, з погляду на спортивний проект. Від цього залежало 80% мого рішення.

– Що тобі ще потрібно зробити, щоб якийсь іспанський клуб зробив на тебе ставку?

– Не знаю. Я роблю все, що у моїх силах, забиваю голи. Колись, іспанські команди, які цікавились мною, будуть шкодувати. Не сумніваюсь у цьому.

– Ти ще не втратив надію повернутись одного дня?

– Те, що ніхто не є пророком на власній землі (коли тебе визнають скрізь, крім батьківщини – прим.ред), добре відомо, але я не думаю, що цей вислів підходить комусь більше, ніж мені.

– Які у тебе були пропозиції?

– Була серйозна зацікавленість від п'яти клубів. Я мав три реальні пропозиції, але моєю першою опцією завжди було Динамо. Я щасливий, що все вийшло.

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Статті Володимир Лесько Динамо Динамо Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль
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