toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Фран Соль отримає в Динамо "шалене підвищення зарплати" – розкрито фінансові умови трансферу мрії

11:10 3821 Читать на русском
Фран Соль отримає в Динамо "шалене підвищення зарплати" – розкрито фінансові умови трансферу мрії
Фран Соль отримуватиме в Динамо ледь не в 10 разів більше. ніж у Нідерландах

Нападник Віллем ІІ близький до підписання контракту з київським Динамо, який забезпечить його сім'ю на роки. Фран Соль вже у Києві.

Видання Brabants Dagblad розкриває фінансові умови трансферу 26-річного вихованця мадридського Реала, який сьогодні, 16 січня, повинен підписати контракт на 5 років з віце-лідером чемпіонату України. Фран Соль перейде в Динамо за 3,5 млн євро. Два з половиною роки тому Віллем ІІ підписав іспанця безкоштовно, тож для клубу це відмінна у фінансовому плані угода. Як і для самого гравця.

Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром

У Києві Фран готується стати мільйонером, якщо успішно пройде медогляд. Ще в понеділок Віллем ІІ сказав своєму форварду, що угода не відбудеться і він повинен відновити тренування. Соль дуже засмутився, адже втрачав нагоду підвищити свій оклад майже в 10 разів. Динамо пішло на поступки і докинуло ще 250 тисяч євро, які й стали вирішальними в перемовинах.

Тепер другий найкращий бомбардир нідерландського сезону може радіти. Фран, який отримував 10 тисяч євро на місяць, збільшив свою зарплатню до мільйона чистими за кожен з наступних 5-и років. Це був головний мотив для нападника, в якого нещодавно народилась дитина. Очікують, що офіційно Соль дебютує за киян 14-го лютого в матчі 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса.

BD вважає, що навіть 3,5 мільйона є досить дешевою ціною за одного з найкращих снайперів Європи прямо зараз. Адже Динамо платило за бразильців чи юного данця Дуелунда від 4 до 7 млн євро. Віллему ІІ буде дуже складно знайти такого ж забивного форварда, який ідеально вміє грати у чужому штрафному.

На думку ж скаута ПСВ Роланда Врооманса, який взяв нападника з дубля Вільяреала і контактував з ним останнім часом, перехід у київський клуб вигідний і правильний для Соля також з кар'єрної точки зору, адже це прекрасна можливість грати в єврокубках щороку та проявити свій особистий рівень.

Напередодні гравець попрощався з партнерами, обговоривши з ними свій "трансфер мрії". Капітан Віллем ІІ Джорденс Петерс шкодує про зимовий відхід Франа: "Команді дуже шкода, що він йде. Не лише через його голи, а й через особисті якості".

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Головне Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль Віллем ІІ Віллем ІІ Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
43
хв
Ювентус
19:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук