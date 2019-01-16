Фран Соль отримає в Динамо "шалене підвищення зарплати" – розкрито фінансові умови трансферу мрії

Фран Соль отримуватиме в Динамо ледь не в 10 разів більше. ніж у Нідерландах

Нападник Віллем ІІ близький до підписання контракту з київським Динамо, який забезпечить його сім'ю на роки. Фран Соль вже у Києві.

Видання Brabants Dagblad розкриває фінансові умови трансферу 26-річного вихованця мадридського Реала, який сьогодні, 16 січня, повинен підписати контракт на 5 років з віце-лідером чемпіонату України. Фран Соль перейде в Динамо за 3,5 млн євро. Два з половиною роки тому Віллем ІІ підписав іспанця безкоштовно, тож для клубу це відмінна у фінансовому плані угода. Як і для самого гравця.

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У Києві Фран готується стати мільйонером, якщо успішно пройде медогляд. Ще в понеділок Віллем ІІ сказав своєму форварду, що угода не відбудеться і він повинен відновити тренування. Соль дуже засмутився, адже втрачав нагоду підвищити свій оклад майже в 10 разів. Динамо пішло на поступки і докинуло ще 250 тисяч євро, які й стали вирішальними в перемовинах.

Тепер другий найкращий бомбардир нідерландського сезону може радіти. Фран, який отримував 10 тисяч євро на місяць, збільшив свою зарплатню до мільйона чистими за кожен з наступних 5-и років. Це був головний мотив для нападника, в якого нещодавно народилась дитина. Очікують, що офіційно Соль дебютує за киян 14-го лютого в матчі 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Willem II incasseert 3,5 miljoen euro voor Fran Sol, spelersgroep gunt spits droomtransfer https://t.co/to7dpINqro pic.twitter.com/OjZGb39k1M — BD Willem II (@BD_WillemII) 16 січня 2019 р.

BD вважає, що навіть 3,5 мільйона є досить дешевою ціною за одного з найкращих снайперів Європи прямо зараз. Адже Динамо платило за бразильців чи юного данця Дуелунда від 4 до 7 млн євро. Віллему ІІ буде дуже складно знайти такого ж забивного форварда, який ідеально вміє грати у чужому штрафному.

На думку ж скаута ПСВ Роланда Врооманса, який взяв нападника з дубля Вільяреала і контактував з ним останнім часом, перехід у київський клуб вигідний і правильний для Соля також з кар'єрної точки зору, адже це прекрасна можливість грати в єврокубках щороку та проявити свій особистий рівень.

Напередодні гравець попрощався з партнерами, обговоривши з ними свій "трансфер мрії". Капітан Віллем ІІ Джорденс Петерс шкодує про зимовий відхід Франа: "Команді дуже шкода, що він йде. Не лише через його голи, а й через особисті якості".