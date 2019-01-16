Динамо офіційно оголосило про підписання Франа Соля

Форвард Віллем ІІ Фран Соль став гравцем Динамо. Угода розрахована на 5 років.

Столичний клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту із іспанським нападником Франом Солем.

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Фран Соль гратиме у Динамо під 9-м номером. Контракт розрахований на 5 років, фінансові умови контракт не розголошуються.

Раніше нідерландські ЗМІ зазначали, що Динамо заплатить за футболіста 3,5 млн євро. Окрім цього, форвард буде отримувати у Києві 1 млн євро на рік, що є значно більше, аніж Фран заробляв у Нідерландах.

В сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах чемпіонату. За Віллем II іспанець виступав з літа 2016 року. Зазначимо, що Фран Соль є вихованцем Реала. Також виступав за Луго, Ов'єдо та Вільяреал.

Рівно 20 років тому Реал оформив один з найбожевільніших трансферів у своїй історії – цей півзахисник грав і за Динамо