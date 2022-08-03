"Чи варто пробачати Ракицького за те, що грав у Росії після 2014 року? Це рішення кожного українця. Я – не готовий. Я бачив, що відбувалося у 2014-му і не бачу сенсу пробачати когось, хто поїхав туди добровільно.

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Також у нас багато артистів, які туди часто їздили, а зараз перестали. Це класно, що вони змінили рішення, але у кожного з нас має бути своє ставлення до цього. Я готовий змінити своє ставлення, але поки що я не бачив Ракицького десь у Бахмуті з автоматом", – сказав Стаховський у коментарі YouTube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, Ракицький на початку березня розірвав угоду з Зенітом, за який виступав впродовж 2,5 років. Спершу він підтримував форму з Металістом, а згодом – з Шахтарем. Попри чутки про співпрацю з донеччанами захисник перейшов у турецький Адана Демірспор.

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