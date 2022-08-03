"Стоит ли прощать Ракицкого за то, что играл в России после 2014 года? Это решение каждого украинца. Я – не готов. Я видел, что происходило в 2014-м и не вижу смысла прощать кого-то, кто поехал туда добровольно.

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Также у нас много артистов, которые туда часто ездили, а сейчас перестали. Это классно, что они изменили решение, но у каждого из нас должно быть свое отношение к этому. Я готов изменить свое отношение, но пока что я не видел Ракицкого где-то в Бахмуте с автоматом", – сказал Стаховский в комментарии YouTube-каналу FootballHub.

Напомним, Ракицкий в начале марта разорвал соглашение с Зенитом, за который выступал в течение 2,5 лет. Сначала он поддерживал форму с Металлистом, а затем – с Шахтером. Несмотря на слухи о сотрудничестве с дончанами, защитник перешел в турецкий Адана Демирспор.

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