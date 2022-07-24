Відомий блогер та активіст Сергій Стерненко висловився про ставлення до Ярослава Ракицького, який покинув Росію після початку повномасштабної війни проти України.

"А гімн він уже вивчив? Я думаю, що він просто тупий. У мене немає жодної поваги до Ракицького, бо він поїхав грати за Зеніт під час російсько-української війни. Це неприпустимо.

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Він казав, що це команда його мрії, що він завжди мріяв грати на стадіоні Зеніта. І вау, приїхав до "великоросів". Приїхав, то треба було там залишатися. А сьогодні я не співаю гімн України, їду грати за Зеніт, а тут я маю намір повернутися у Шахтар – це не заслуговує на повагу.

Якби Ракицький вийшов і сказав, що він помиляється, що не мав рації, немає ніякого братнього народу, росіяни – агресори, пробачте українці, що я так поводився і "ще не вмерла України ні слава, ні воля". Ну тоді, я думаю, можна було дивитися інакше на нього. Він цього не зробив, він не заслуговує на повагу, мені здається. Я не оцінюю його зараз як футболіста", – заявив Стерненко в інтерв'ю YouTube-каналу pressing.

Нагадаємо, Ярослав на початку березня розірвав угоду з Зенітом, за який виступав впродовж 2,5 років. Спершу він підтримував форму з Металістом, а згодом – з Шахтарем. Напередодні захисник офіційно став гравцем Адани Демірспор.

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