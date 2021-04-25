Головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, що не планує покидати київський клуб навіть у разі пропозиції з Італії.

"Серія А – це ліга, яка найкраще розвиває спортсменів старшого віку: я думаю про таких чемпіонів, як Кріштіану Роналду, Ібрагімовіч, Рібері.

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У свої 75 років я почуваюся так, немов перебуваю у золотому віці. Однак в Києві і в Динамо я також почуваюсь прекрасно і нікуди йти не збираюсь", – цитує Луческу Tuttosport.

До слова, Мірча має досвід роботи у Серії А – раніше він тренував Пізу, Брешію, Реджану та міланський Інтер.

Вже сьогодні його підопічні у разі перемоги над Інгульцем зможуть достроково оформити довгоочікуване чемпіонство.

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