"Якби Шахтар виграв, у них були б серйозні шанси на чемпіонство. Але ми перемогли, і це особливий випадок, враховуючи, що в минулому році "гірники" виграли чемпіонат з відривом від динамівців у 23 пункти. У Динамо не було жодних трансферів, а Шахтар провів дуже хороший осінній відрізок, двічі обігравши в ЛЧ Реал.

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Я дуже задоволений професіоналізмом своїх гравців, їхніми успіхами, але як людина я не можу сказати, що був щасливий. Емоції і успіхи в донецькому клубі неможливо забути. Я працював там 12 років. Це як невдоволення футболістів, коли вони забивають своїй колишній команді. Мені було нелегко змиритися з перемогою над моєю колишньою командою, це річ душевна, емоційна.

Наскільки я пам'ятаю, я почав тренувати Динамо з вісьмома основними гравцями. У нас було багато проблем: пандемія, травми. Це було зовсім непросто. Гравці багато віддали, вони були перенасичені, у них не було духу переможця. Їхній менталітет був налаштований на боротьбу за 2-3 місця. Тому нам потрібен був результат, щоб досягти успіху. Можу сказати, що я теж не очікував таких результатів. Я прийшов більше, щоб воскресити цю команду", – сказав Луческу в коментарі Telekom Sport.

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