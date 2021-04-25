Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что не планирует покидать киевский клуб даже в случае предложения из Италии.

"Серия А – это лига, которая лучше всего развивает спортсменов старшего возраста: я думаю о таких чемпионах, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери.

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В свои 75 лет я чувствую себя так, словно нахожусь в золотом возрасте. Однако, в Киеве и в Динамо я также чувствую себя прекрасно и никуда уходить не собираюсь", – цитирует Луческу Tuttosport.

К слову, Мирча имеет опыт работы в Серии А – ранее он тренировал Пизу, Брешию, Реджану и миланский Интер.

Уже сегодня его подопечные в случае победы над Ингульцом смогут досрочно оформить долгожданное чемпионство.

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