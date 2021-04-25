"Я чувствую себя прекрасно": Луческу – о будущем в Динамо и возможности возвращения в Серию А
Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что не планирует покидать киевский клуб даже в случае предложения из Италии.
"Серия А – это лига, которая лучше всего развивает спортсменов старшего возраста: я думаю о таких чемпионах, как Криштиану Роналду, Ибрагимович, Рибери.
Луческу за время работы в Динамо превзошел даже собственные ожидания
В свои 75 лет я чувствую себя так, словно нахожусь в золотом возрасте. Однако, в Киеве и в Динамо я также чувствую себя прекрасно и никуда уходить не собираюсь", – цитирует Луческу Tuttosport.
К слову, Мирча имеет опыт работы в Серии А – ранее он тренировал Пизу, Брешию, Реджану и миланский Интер.
Уже сегодня его подопечные в случае победы над Ингульцом смогут досрочно оформить долгожданное чемпионство.