Динамо після перемоги над Шахтарем стало чемпіоном де-факто, а сьогодні команда може стати тріумфатором чемпіонату де-юре. Для цього підопічним Мірчі Луческу необхідно переграти Інгулець у рідних стінах – і все. Наступні три поєдинки УПЛ в такому разі перетворяться у легенький тренувальний збір перед фіналом Кубка проти Зорі.

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У таких матчах існує ризик появи певних проблем, пов'язаних із налаштуванням. Фавориту важко змусити себе бігати на повну у майже виставковому матчі проти суперника із села, а андердоги завжди намагаються зіпсувати свято для гранда – тим паче, коли мова йде про поєдинок на його полі. Втім, Інгулець небезпечний не тільки через цей фактор.

Підопічні Сергія Лавриненка, попри статус претендента на виліт, є однією з найцікавіших команд УПЛ в організаційному плані – вони здорово грають без м'яча, перебуваючи на другій позиції за інтенсивністю пресингу та на третій за інтенсивністю єдиноборств. Петровці при цьому залишаються непоступливим для топів колективом: навесні вони відібрали очки у Ворскли й Колоса, а Олександрію впевнено перемогли – щоправда, Зорі, Десні та СК Дніпро-1 колектив згорів, не забивши жодного голу.

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Інгульцю поки що критично бракує класу. Демонструючи хорошу організацію гри в обороні, підопічні Сергія Лавриненка все одно допускають значну кількість моментів з високим xG біля власних воріт. В атаці ж вони є однією з найслабших команд чемпіонату за кількістю передач в останню третину та штрафний, а при боротьбі за лонгболи та при стандартах петровці мають найвищий відсоток браку.

Також гравці рідко просувають м'яч уперед на дриблінгу, а половину своїх ударів вони провели з дистанції. Як наслідок, гострота моментів біля чужих воріт у дебютанта УПЛ низька. Саме тому Інгулець і йде поблизу зони вильоту.

Динамо повинно бити такого суперника. Щоправда, матч першого кола у Кропивницькому не міг сильно сподобатись прихильникам киян, адже там замість методичного розкатування м'яча та хитрих переміщень "біло-сині" стали летіти в купу єдиноборств. До того ж, команда порушила баланс в сторону атаки, внаслідок чого Інгулець провів рекордну кількість контрвипадів з ударом (9). Словом, підопічні Мірчі Луческу самі створили петровцям умови, в яких андердог може зачепитись за очки.

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Втім, навіть за такого сценарію Динамо відсвяткувало перемогу з комфортним рахунком 2:0. Взагалі, столичний колектив у поточному сезоні нічого не дозволив середнякам та аутсайдерам – відібрати очки у киян змогли тільки Зоря, Десна, Колос та Шахтар, причому лише чернігівці зробили це двічі. Усіх інших суперників підопічні Мірчі Луческу впевнено перемагали. Так, десь рівень футболу був гіршим, ніж очікувалось, але в цілому команда демонструвала істинно чемпіонський клас.

При цьому Динамо добивалося свого не через звичайну перевагу в якості футболістів, а через класну організацію гри. Саме організація, а не проблеми Шахтаря, принесла Динамо золото УПЛ. Залишилось тільки його забрати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко, Ковальов – Кендзьора (під питанням), Де Пена (під питанням), Вербіч, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет

Дискваліфіковані: Запорожець (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Інгулець

Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон Родрігес – Бєсєдін

Інгулець: Малиш – Балан, Бен Салем, Кучеренко, Квасний – Шишка, Чайковський – Коваленко, Козак, Бартуловіч – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Для Динамо цей матч є останньою "домашкою" у поточному сезоні. Звісно, вболівальників на трибунах немає, але відсвяткувати чемпіонство все одно хочеться на власному стадіоні – і для цього у "біло-синіх" є все. Переможна серія динамівців в УПЛ налічує сім матчів, а востаннє команда програвала у чемпіонаті ще в листопаді у Класичному. Інгулець же, при всій симпатичності, йде у двох очках від зони вильоту.

За таких розкладів прогнозувати щось, окрім перемоги господарів, наївно. Так, киянам може бути непросто у цій зустрічі, але тягатися з "біло-синіми" петровці зараз не можуть. Тим паче, в такий важливий для команди Мірчі Луческу день. Динамо сьогодні виграє і матч, і золото УПЛ.

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