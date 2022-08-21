Екс-зірці збірної Англії Гарі Лінекеру вистачило лише декількох хвилин, аби зрозуміти "хто є хто".

"Я не бачив більшу частину бою, тому що у мене суботня робота, але бачив достатньо, щоб зрозуміти, наскільки Усик особливий. Справжній чемпіон", – написав Лінекер на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Динамо буде дивитись чемпіонський бій Усика – хавбек киян зробив детальний прогноз на поєдинок

Нагадаємо, сьогодні вночі українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа зійшлись у матчі-реванші за 4 чемпіонські пояси суперважкого дивізіону. Після 12 раундів надважкого поєдинку роздільним рішенням суддів перемогу присудили українцю. Наш співвітчизник повернув у свою колекцію пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBO і отримав унікальний пояс від журналу The Ring.

Арсенал феєрично захопив лідерство в АПЛ – унікальний Едегор, рідкісна перемога з фактором Зінченка, магія "Мессі"