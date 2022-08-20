Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився думками щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа за титули чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

"Звичайно, будемо підтримувати Олександра. Ми вже кілька днів розмовляємо на цю тему – де будемо дивитись, у кого зберемось, разом чи не разом. Бажаємо тільки перемоги нашому чемпіону, будемо вболівати за нього.

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Прогноз? Мені головне, аби Усик переміг. Давайте, я поставлю, що Олександр переможе у сьомому раунді", – сказав Андрієвський у розмові з прес-службою Динамо.

Нагадаємо, реванш за титули чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі відбудеться 20 серпня на арені в Джидді. У вересні минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

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