Зінченко вийшов у стартовому складі, як і на прем'єрні 2 тури, коли його команда здобула дві перемоги з впевненою перевагою в рахунку. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Паркера почала з домашньої перемоги над Астон Віллою (2:0). А ось тиждень тому новачок АПЛ 2022/23 зазнав розгрому 0:4 від Ман Сіті, за який раніше виступав універсал збірної України. Водночас лондонці разом з чинними чемпіонами – єдинів, кому вдалося зібрати максимум очок у перших двох поєдинках.

Борнмут – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко хоче продовжити переможну серію проти побитих екс-партнерами

"Вишні" відчували найбільші проблеми у попередніх матчах на своєму правому фланзі. Не дивно, що саме звідти прийшов швидкий гол на 5 хвилині. Жезус технічно розібрався з кількома опонентами і створив супермомент для Мартінеллі. Габріел не підтримав порив тезки, влучивши у голкіпера, однак Едегор добив у порожні ворота. Зінченко блискучою обробкою м'яча в дотик зупиняє спробу контратаки Борнмута. Едегор, який мовчав у перших двох турах, оформив дубль на 11 хвилині – перший на дорослому рівні відтоді, коли ще у 15 років видавав феєрію в Норвегії. Сака кинув на хід Вайту, простріл Бена уже хотів було замикати Жезус, але відпустив м'яч і віддав такий собі асист на норвезького капітана. Лондонці реалізували обидві свої ударні атаки на старті зустрічі.

Martin Odegaard has scored his first top-flight brace since October 2014 for Stromsgodset vs Lillestrom... when he was 15 years old. pic.twitter.com/qEm6lAt5SV — ARSENAL (@tomgunner14) August 20, 2022

Далі команда Артета взяла певну паузу в частині створення ідеальних моментів, але продовжувала регулярно заходити у чужі володіння та бити з меж штрафного. Захисники Борнмута нарешті почали встигати і накрили спроби Жезуса, Габріела та Сака. Зінченко подарував супернику м'яч у простій ситуації на лінії свого штрафного. Борнмут ледь не створив передумови для першого власного удару за 35 хвилин, але Олександр миттєво виправився і відібрав. Український універсал досить гостро навішував з лівого флангу – Сака не вистачило зросту, аби замкнути, а Жезуса знову не було в центрі.

Лише двічі в АПЛ за 14 років гравці однієї команди жодного разу не пробили та не торкнулися м'яча в чужому штрафному за весь перший тайм домашнього матчу. В обох випадках це був Борнмут. Інший матч трапився у березні 2019 року, коли Манчестер Сіті на цьому ж полі переміг 1:0 з аналогічним досягненням, а у стартовому складі тоді також вийшов Зінченко (Жезус виходив на заміну). По переві "вишні" відчутно додали після двох замін. Невдало відборовся гравець збірної України у своєму воротарському, пожежу вдалося погасити.

А на 52 хвилині Ремсдейл на пару з арбітром подарував господарям перший удар. Гравець Борнмута виразно заважав голкіперу вибити м'яч у поле, а суддя не зупинив гру. Обійшлося невлучним дальнім пострілом. На 54-й сталася ще одна рідкісна подія. Саліба забив другий гол у кар'єрі – перший подібної краси. Мартінеллі подав з правого флангу, Джака відкинув, французький центрбек закрутив з лінії штрафного так, що Зінченко аж за голову схопився. Сака з центра поля виводив Мартінеллі фактично сам на сам з воротарем. Як і в одній з наступних атак, Габріел дуже неточно пробив.

Простріл Зінченка почав ефектну триходівку. Джака в дотик віддав, а Мартінеллі з льоту ледь не влучив у дальній кут. Жезус сам відібрав у пресингу, сам і завершив після розрізного пасу Едегора, але судді угледіли незначний офсайд. Досі без виїзного гола Габріел, хоча за його дії у першому таймі легендарний англійський футболіст та експерт Гарі Лінекер назвав бразильця перетвореним на Мессі. Джака привіз невдалим пасом у своїй третині. Перший удар Борнмута з меж штрафного трапився на 78 хвилині. Минуло ще секунд 40, і Ремсдейл уже потягнув небезпечний удар Мура головою.

Тірні замінив Сака, Локонга замість Джаки. Зінченко вперше відіграє повністю офіційний матч за Арсенал. Ще кілька моментів втрачають гості. Зі свого боку Мур знову потурбував Ремсдейла. Арсенал першим набирає 9 очок в АПЛ 2022/23. Наздогнати команду Артети може хіба що Манчестер Сіті, якщо переможе в неділю Ньюкасл на виїзді. У Борнмута залишаються 3 бали – це 14 місце.