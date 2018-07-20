"Я ніколи не давав тобі імен!": як Мессі посварився з Сампаолі на ЧС-2018

Збірна Аргентини переживала дуже складні моменти на чемпіонаті світу 2018, який завершився для неї повним фіаско.

Пристрасті у таборі "альбіселестес" розгорілись після розгромної поразки від Хорватії на груповому етапі (0:3). Аргентина перебувала на волоску від ганебного вильоту, тож гравці команди вирішили організувати очну ставку з головним тренером Хорхе Сампаолі. Про цей епізод розповів журналіст TyC Sports Арієль Сеносяін у електронній книзі "Мундіаль – це історії".

ЧС-2018: Мессі впливав на вибір складу Аргентини, ігноруючи деяких гравців, – ЗМІ

Гравці збірної Аргентини на чолі з Мессі та Маскерано одразу ж пішли в атаку, закинувши Сампаолі втрату контролю над командою: "Ми не сприймаємо все, що ти нам говориш. Ми вже не віримо в тебе. Ми хочемо мати власну думку".

Сампаолі з неприхованим здивуванням запитав: "Думку щодо чого?".

– Щодо всього, – відповіли футболісти.

– І ви будете обирати стартовий склад, проводити тренування, усе?, – уточнив Сампаолі, поки в розмову не втрутився Мессі.

Лео особливо жорстко проїхався по наставнику: "Ти вже десять разів запитував мене, який гравців ставити, а яких – ні. Я ніколи не давав тобі імен. Скажи зараз перед усіма, чи хоча б раз я тобі сказав якесь ім'я".

Під час жорсткої бесіди також був присутній президент Федерації футболу Аргентини Клаудіо Тапія, який сказав Сампаолі: "Ти маєш поступитися".

Один з помічників Сампаолі Себастьян Беккасесе був готовий покинути команду, однак Тапія через посередництво агента таки переконав його залишитись: "Благаю, скажи йому нехай не йде, гравці до нього прислухаються".

У підсумку Сампаолі та гравці збірної Аргентини дійшли компромісу. Мессі та Ко попросили тренера прислухатись до їхньої думки, що згодом добре було помітно у матчі проти Нігерії, коли Сампаолі просив дозволу Лео випустити на поле Агуеро.

Нагадаємо, що збірна Аргентини покинула чемпіонат світу на стадії 1/8 фіналу, програвши Франції (3:4). По завершенні турніру Сампаолі був звільнений з посади головного тренера.