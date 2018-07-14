toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - АНГЛІЯ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

ЧС-2018: Мессі впливав на вибір складу Аргентини, ігноруючи деяких гравців, – ЗМІ

13:32 81 Читать на русском
ЧС-2018: Мессі впливав на вибір складу Аргентини, ігноруючи деяких гравців, – ЗМІ
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі мав вплив на вибір складу у матчах чемпіонату світу-2018, запевняють місцеві ЗМІ.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вважав, що хавбек Джованні Ло Чельсо та захисник Федеріко Фасіо мають недостатньо високий рівень для участі у матчах ЧС-2018, повідомляє Clarin.

ЧС-2018: Аргентина не заслужила навіть чвертьфінал – у її складі найбільший хам турніру Отаменді

В підсумку Ло Чельсо так жодного разу і не вийшов на поле, а Фасіо відіграв лише 45 хвилин в матчі 1/8 фіналу проти Франції. Цікаво, що Фасіо у складі Роми в сезоні 2017/18 вибив Мессі та компанію з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Аргентина припинила боротьбу за перемогу на Мундіалі в 1/8 фіналу, програвши Франції. Ще під час турніру з'являлась інформація про конфлікти в команді.

До слова, сам Мессі на ЧС-2018 забив лише один гол, а також не реалізував пенальті в поєдинку проти Ісландії.

Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Федеріко Фасіо Федеріко Фасіо Аргентина Аргентина ЧС 2018 Джованні Ло Чельсо Джованні Ло Чельсо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
19
хв
Бельгія
17:00
Англія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук