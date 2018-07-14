ЧС-2018: Мессі впливав на вибір складу Аргентини, ігноруючи деяких гравців, – ЗМІ

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі мав вплив на вибір складу у матчах чемпіонату світу-2018, запевняють місцеві ЗМІ.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вважав, що хавбек Джованні Ло Чельсо та захисник Федеріко Фасіо мають недостатньо високий рівень для участі у матчах ЧС-2018, повідомляє Clarin.

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В підсумку Ло Чельсо так жодного разу і не вийшов на поле, а Фасіо відіграв лише 45 хвилин в матчі 1/8 фіналу проти Франції. Цікаво, що Фасіо у складі Роми в сезоні 2017/18 вибив Мессі та компанію з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Аргентина припинила боротьбу за перемогу на Мундіалі в 1/8 фіналу, програвши Франції. Ще під час турніру з'являлась інформація про конфлікти в команді.

До слова, сам Мессі на ЧС-2018 забив лише один гол, а також не реалізував пенальті в поєдинку проти Ісландії.