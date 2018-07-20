"Я никогда не давал тебе имен!": Как Месси поссорился с Сампаоли на ЧМ-2018

Сборная Аргентины переживала очень сложные моменты на чемпионате мира 2018, который завершился для нее полным фиаско.

Страсти в лагере "альбиселестес" разгорелись после разгромного поражения от Хорватии на групповом этапе (0:3). Аргентина находилась на волоске от позорного вылета, поэтому игроки команды решили организовать очную ставку с главным тренером Хорхэ Сампаоли. Об этом эпизоде ​​рассказал журналист TyC Sports Ариэль Сеносяин в электронной книге "Мундиаль – это истории".

ЧМ-2018: Месси влиял на выбор состава Аргентины, игнорируя некоторых игроков, – СМИ

Игроки сборной Аргентины во главе с Месси и Маскерано сразу же пошли в атаку, упрекнув Сампаоли в потере контроля над командой: "Мы не воспринимаем все, что ты нам говоришь. Мы уже не верим в тебя. Мы хотим иметь собственное мнение".

Сампаоли с нескрываемым удивлением спросил: "Мнение относительно чего?".

– Относительно всего, – ответили футболисты.

– И вы будете выбирать стартовый состав, проводить тренировки, все?, – уточнил Сампаоли, пока в разговор не вмешался Месси.

Лео особенно жестко проехался по наставнику: "Ты уже десять раз спрашивал меня, каких игроков ставить, а каких – нет. Я никогда не давал тебе имен. Скажи сейчас перед всеми, говорил ли я тебе хотя бы раз какое-то имя".

Во время жесткой беседы также присутствовал президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия, который сказал Сампаоли: "Ты должен уступить".

Один из помощников Сампаоли Себастьян Беккасесе был готов покинуть команду, однако Тапия через посредство агента убедил его остаться: "Умоляю, скажи ему пусть не уходит, игроки к нему прислушиваются".

В итоге Сампаоли и игроки сборной Аргентины пришли к компромиссу. Месси и Ко попросили тренера прислушиваться к их мнению, что впоследствии было хорошо заметно в матче против Нигерии, когда Сампаоли просил разрешения Лео выпустить на поле Агуэро.

Напомним, что сборная Аргентины покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала, проиграв Франции (3:4). По завершении турнира Сампаоли был уволен с поста главного тренера.