Головні курйози ЧС-2018: епічний фейл Батшуаї, жалюгідне шоу Марадони, нахабність Англії та ще 6 моментів

ЧС-2018 запам'ятався не лише безжальним ставленням до топових команд, але й курйозними моментами. Фіналісти турніру Франція та Хорватія – також в кумедному хіт-параді.

Епічний аут

Розпочав "запалювати" на ЧС-2018 захисник збірної Ірану Мілад Мохаммаді, який у матчі проти Іспанії виконав справжній цирковий номер. 24-річний оборонець намагався оригінально виконати вкидання з аута, але зазнав цілковитого фіаско.

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45-річний дебютант відбиває пенальті

Значно краще себе проявив на Мундіалі легендарний голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі. 45-річний страж воріт, який став найбільш віковим футболістом Мундіалю в історію, дебютував на турнірі, відбивши пенальті в матчі проти Саудівської Аравії.

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Шоу Марадони

Один з найкращих гравців в історії футболу сильно насмішив та водночас епічно зганьбився під час матчу Аргентина – Нігерія. Марадона, мабуть, під впливом алкоголю танцював у vip-ложі, показував африканським фанам непристойні жести, а згодом... заснув. У підсумку Дієго Армандо ще й не зумів самотужки покинути стадіон, виглядаючи просто жалюгідно.

Сампаолі просить дозволу Мессі випустити Агуеро

Збірна Аргентина – одне з головних розчарувань ЧС-2018. Атмосфера в команді панувала просто жахлива, а ЗМІ навіть повідомляли, що після розгрому від Хорватії Мессі самотужки взявся управляти "альбіселесте". Матч проти Нігерії частково підтвердив чутки, коли Сампаолі просив в Лео дозволу випустити Агуеро.

Запальні сенегальські танці

Команда Садьйо Мане попри достойну гру не зуміла вийти з групи, однак африканці надовго запам'ятаються своїми танцями на розминці. Ритмічно та зі смаком...

Епічний фейл Батшуаї

Форвард збірної Бельгії компенсував брак протагонізму на ЧС-2018 одним дуже кумедним моментом у матчі проти Англії. Батшуаї після гола Янузая вирішив повторно добити м'яч у сітку воріт, однак сфера, відбившись від каркасу, ефектно влучила Міши у обличчя. "Ну чому я такий йолоп?", – запитував після гри бельгієць.

Хорватія та фотограф

Команда Даліча точно заслужила на приз глядацьких симпатій ЧС-2018. Хорвати здобували прихильність фанів зі всього світу не лише класною грою, але й завдяки таким моментам, як у матчі проти Англії. Після гола Манджукіча "картаті" святкували разом з фотографом, який перебував у приємному шоці.

Нечувана нахабність англійців

Збірна Англії намагалась забити хорватам гол, коли "картаті" святкували взяття воріт Пікфорда. Принципи фейр-плей та футбольні правила? Ні, не чули. І сміх, і гріх...

Макрон виконує "деб"

А на завершення – про новоспечених чемпіонів світу французів. Підопічних Дешама охопила така ейфорія, що вони змусили танцювати навіть президента Франції. Вийшло доволі непогано, а головне – кумедно.