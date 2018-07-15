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Сампаолі офіційно покинув збірну Аргентини

22:45 321 Читать на русском
Сампаолі офіційно покинув збірну Аргентини
Хорхе Сампаолі / Фото REUTERS

Збірна Аргентини оголосила про розірвання контракту з Хорхе Сампаолі. .

Асоціація футболу Аргентини оголосила про припинення співпраці з Хорхе Сампаолі, повідомляє офіційний сайт організації.

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Сампаолі з червня 2017 року працював на посаді головного тренера аргентинської збірної.

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін. Збірну Аргентини також покидають тренер з фізпідготовки Хорхе Дезіо і відеоаналітік Матіас Манна.

На чемпіонаті світу 2018 року Аргентина під керівництвом Хорхе Сампаолі вилетіла в 1/8 фіналу, програвши збірній Франції з рахунком 3:4.

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ЧС 2018 Головне Трансфери Світ Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі
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