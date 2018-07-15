Сампаолі офіційно покинув збірну Аргентини

ЧС 2018 — 23:43 107
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ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного француза
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Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018ЧС 2018 — 22:52 485
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"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – ХорватіяЧС 2018 — 21:45 1695
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Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравимЧС 2018 — 21:43 4377
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ЧС-2018 став третім в історії за кількістю голівЧС 2018 — 21:39 491
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