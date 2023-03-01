"Це було несподівано, але дуже приємно, коли сказали, що такий великий клуб зацікавився мною. Поділив цю радість із батьками: одразу зателефонував їм, і всі дуже зраділи – родина, брати, сестри. Це надзвичайні відчуття. Досі не можу в це повірити!

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Що можу сказати про Шахтар? Так, спостерігав за Шахтарем. Це гарна команда – мені подобається, як грає. Опинитися в такому клубі – це мрія. Я граю лівого вінгера, лівого нападника. А щодо якостей, то нічого не казатиму – ви все побачите на полі.

Чи не налякала війна в Україні? Ні, я просто не міг відмовитися від такої нагоди. Якщо це доля – то нехай так і буде. Я нічого не боюся. Дай Боже, незабаром усе налагодиться", – поділився Тоіров в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Зауважимо, що Тоіров провів 13 матчів за Атирау у цьому сезоні, записавши до свого активу 2 результативні передачі.

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