"Это было неожиданно, но очень приятно, когда сказали, что такой большой клуб заинтересовался мной. Разделил эту радость с родителями: сразу позвонил им, и все очень обрадовались – семья, братья, сестры. Это необыкновенные ощущения. До сих пор не могу в это поверить!

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Что могу сказать о Шахтере? Да, наблюдал за Шахтером. Это хорошая команда – мне нравится, как играет. Оказаться в таком клубе – это мечта. Я играю левого вингера, левого нападающего. А что касается качеств, то ничего не скажу – вы все увидите на поле.

Не испугала ли война в Украине? Нет, я просто не мог отказаться от такого случая. Если это судьба – пусть так и будет. Я ничего не боюсь. Дай Бог, скоро все наладится", – поделился Тоиров в интервью официальном сайте Шахтера.

Отметим, что Тоиров провел 13 матчей за Атырау в этом сезоне, записав в свой актив 2 результативные передачи.

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