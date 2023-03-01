Шахтар у своєму Telegram-каналі повідомив про перехід півзахисника Хусрава Тоірова, гравця молодіжної збірної Таджикистану.

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Контракт з гравцем підписаний на 5 років. 18-річний Тоіров здебільшого виступає на лівому краю атаки, хоча може зіграти на правому фланзі, так і на позиції центрального нападника.

Зауважимо, що Тоіров провів 13 матчів за Атирау у цьому сезоні, записавши до свого активу 2 результативні передачі.

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