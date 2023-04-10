"У нашому виконанні була потворна гра (поразка віл Ордабаси 0:3, – прим.). За таку гру відповідальність має нести головний тренер. Я від відповідальності не йду.

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У мене вже відбулася невелика розмова з директором клубу. Якщо найближчим часом я як тренер не виправлю ситуацію всередині, не буде порядку на полі, отже час міняти головного тренера. Я сам ініціюю відставку за взаємною згодою. Тому що це закон – за результат відповідає тренер. Тренер не має ховатись за спинами футболістів. Я несу відповідальність за це неподобство

Чому немає єднання? Це робота насамперед тренера та самих хлопців. Значить, щось відбувається: чи якісь ревнощі, чи заздрість між легіонерами та казахськими футболістами. Вони можуть зібратися на один матч, на три дні, але потім знову починають нудитися. Я не можу з цим впоратися. Я кажу, що якщо я не виправлю ситуацію за цей час, то немає хімії у головного тренера та команди", – цитує Костишина клубна прес-служба.

Нагадаємо, український фахівець очолив Аксу у січні 2023 року. Після 5-ти турів команда набрала 4 очки і йде на одинадцятій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Казахстану.

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