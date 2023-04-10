"В нашем исполнении была уродливая игра (поражение от Ордабасы 0:3, – прим.). За такую игру ответственность должен нести главный тренер. Я от ответственности не ухожу.

"Хлань – не Роналду, чтобы ставить какие-то условия": Шаблий прокомментировал скандал с вингером Зари

У меня уже состоялся небольшой разговор с директором клуба. Если в ближайшее время я как тренер не исправлю ситуацию внутри, не будет порядка на поле, значит время менять главного тренера. Я сам инициирую отставку по взаимному согласию. Потому что это закон – за результат отвечает тренер. Тренер не должен прятаться за спинами футболистов. Я несу ответственность за это безобразие

Почему нет единения? Это работа прежде всего тренера и самих ребят. Значит, что-то происходит: или какая-то ревность, или зависть между легионерами и казахскими футболистами. Они могут собраться на один матч, на три дня, но потом снова начинают скучать. Я не могу с этим справиться. Я говорю, что если я не исправлю ситуацию за это время, то нет химии у главного тренера и команды", – цитирует Костышина клубная пресс-служба.

Напомним, украинский специалист возглавил Аксу в январе 2023 года. После 5-ти туров команда набрала 4 очка и идет на одиннадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

Фанаты Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов