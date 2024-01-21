Реал вирвав перемогу над Альмерією в поєдинку 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Альмерія на "Футбол 24".

Уже на 39 секунді Альмерія повела в рахунку – Рамазані залишили одного в штрафному, а він легко пробив Кепу ударом в дотик. Перед перервою рахунок став 0:2 – Едгар Гонсалес потужним ударом з лету вдруге засмутив Кепу.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі

По перерві Беллінгем відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті. Альмерія досить швидко відновила відрив у 2 голи, але арбітр скасував взяття воріт через фол у центрі поля. Реал вирівняв становище на 67-й хвилині – Вінісіус плечем замкнув навіс Чуамені. Арбітр додав аж 11 хвилин до другого тайму і цього вистачило, аби Мадрид дотиснув суперника. Карвахаль на дальній стійці зумів замкнути скидку Беллінгема.